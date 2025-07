Tudo vira eletrônico: Casa do Rio recebe edição especial de sunset neste sábado

A Casa do Rio será palco de mais uma edição do sunset eletrônico “Tudo Vira”, neste sábado, 19 de julho, a partir das 18h. O evento promete reunir um público apaixonado por deep e afro house, com atrações confirmadas como DJ Dionísio Neto, DJ Marcus Filho e o cantor Marcel Braga em performance ao vivo.

Com ingresso individual no valor de R$ 40, o sunset vai oferecer ao público uma experiência musical intensa e à beira do rio, com direito a música eletrônica de qualidade, boa energia e o clima já conhecido por quem frequenta o espaço.

Além dos DJs e da apresentação ao vivo, a festa terá um set especial com músicas das bandas Natiruts e Maneva, numa mistura de vibe eletrônica e reggae que marca a proposta do evento.

Mais informações e vendas de ingressos pelo número (68) 99205-5678.