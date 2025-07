Turnê de Poze do Rodo é cancelada no Brasil e na Europa por ordem judicial. Entenda!

A turnê de Poze do Rodo passaria por cidades brasileiras e se estenderia por países da Europa

MC Poze do Rodo (Poze do Rodo – Foto: Reprodução/Instagram)

MC Poze do Rodo não subirá aos palcos neste mês, nem no Brasil nem fora dele. Marlon Brendon Coelho, nome de batismo do cantor, comunicou aos fãs por meio das redes sociais que todas as apresentações agendadas para julho foram suspensas por determinação da Justiça.

No território nacional, o artista estava escalado para participar de festivais nas cidades de Juiz de Fora (MG) e João Pessoa (PB). Fora do país, os compromissos também foram desmarcados: Poze tinha uma turnê prevista para a Europa, que agora não será mais realizada.

A informação partiu da gravadora Mainstreet Records, responsável por gerenciar a carreira do funkeiro. Ele compartilhou o comunicado em seus perfis oficiais. Sem revelar detalhes sobre os motivos, a nota afirma que os cancelamentos ocorreram “por força maior”, resultado de uma ordem judicial. A nota também isenta as produções dos eventos de qualquer responsabilidade e finaliza com um pedido de desculpas ao público.

O anúncio acontece semanas após o cantor ter sido detido. Em junho, ele passou cinco dias preso. De acordo com investigações divulgadas à época, Poze estaria associado a membros da liderança do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país.

O delegado Felipe Curi, secretário estadual, chegou a afirmar que o conteúdo das músicas do artista funcionaria como “instrumento de propaganda do Comando Vermelho”.