TV Brasil transmite Liga de Basquete Feminino

Após as emoções do primeiro jogo entre Corinthians e Unimed Campinas pelos playoffs da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), a TV Brasil exibe o segundo confronto entre as duas equipes, neste domingo (20). A transmissão acontece a partir das 10h45, diretamente do Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Nesta fase do campeonato, as equipes disputam séries de melhor de três jogos, ou seja, o time que conseguir duas vitórias sobre o mesmo adversário avança à semifinal. No primeiro duelo entre Corinthians e Unimed Campinas, que aconteceu no domingo (13), o time do interior foi superior e venceu por 73 a 57.

A armadora Meli Gretter, do Unimed Campinas, foi o grande destaque da partida. A argentina encerrou o jogo com 32 de eficiência, 23 pontos, oito rebotes e 11 assistências e, com esses números, foi a melhor em quadra.

A LBF Caixa ocupa lugar de destaque como o principal torneio de basquete feminino do Brasil. A TV Brasil é a emissora oficial da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto.

A cobertura faz parte das iniciativas para ampliar a visibilidade do esporte feminino na programação. Além da LBF, a TV Brasil transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol e a Conmebol Copa América Feminina 2025.

Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Competição

Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são as equipes participantes da LBF 2025.

O sistema de disputa é com todos os times se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em séries de melhor de três jogos.

