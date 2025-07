TZ da Coronel estreia como ator; relembre cantores que também ganharam espaço nas telas

O rapper TZ da Coronel fará sua estreia como ator na quinta temporada de “Arcanjo Renegado”, da Globoplay. O cantor, que explodiu em 2020 com “No Meu Pescoço” e já chegou a ser citado por Caetano Veloso em “Sem Samba Não Dá”, viverá um traficante na série. A atração é criada por José Júnior e protagonizada por Marcelo Mello Jr, que vive o comandante de uma equipe do BOPE.

Ao F5, o músico, de 24 anos, comentou sobre o novo trabalho: “A rua nos escuta. A galera se identifica e isso chama atenção de quem produz”. Ele, no entanto, avalia que falta variedade nos convites para os colegas do ramo: “Aceitei porque acredito na história e confio na equipe. Estou aqui para mostrar que a gente pode tudo. Vejo como porta de entrada para conquistar outros papéis”.

Essa porta de entrada, inclusive, é comum no meio artístico. Outros colegas de gênero de TZ da Coronel — nome artístico de Matheus de Araújo Santos — seguiram o mesmo caminho. A seguir, o portal LeoDias relembra outros nomes da música que chegaram à carreira na dramaturgia nos últimos anos.

Paula Fernandes

A cantora estreou na TV em uma participação especial em Deus Salve o Rei (2018). Ela viveu a princesa Beatriz, que fez par romântico — na verdade, um casamento de aparências — com Afonso (Rômulo Estrela) para esconder a gravidez.

“Na verdade, nunca sonhei em ser atriz. É a minha primeira vez, minha primeira personagem sem ser Paula Fernandes, é a minha estreia como atriz […] Naquela época as mulheres não pintavam o cabelo e muito menos faziam luzes. Então, tive que cobrir as minhas luzes, para ficar com o cabelo num tom mais natural, que inclusive amei. Sempre quis ser princesa, estou no lugar certo”, disse, na época.

Lucas Lucco e Nego do Borel

A “Malhação – Seu Lugar no Mundo” (2015) foi palco de uma estreia em dose dupla: os músicos Lucas Lucco e Nego do Borel viveram, respectivamente, Uodson e Cleyton. O sertanejo, no entanto, precisou sair do projeto antes do previsto: “Eu ia continuar até março de 2017, mas acabei não conseguindo porque precisava me dedicar à minha música e gravar um clipe”.

Já o funkeiro fez o caminho inverso. De início, ele participaria apenas de alguns capítulos, mas teve a participação estendida.

MC Cabelinho

Já na nova era do rap, Cabelinho foi um dos primeiros a furar a bolha e entrar na casa do público da TV aberta. O cantor estreou em “Amor de Mãe” de 2019, interpretando o personagem Farula. Em 2023, fez parte do elenco de “Vai na Fé”. O intérprete de Hugo fez par romântico com Bella Campos, na época sua namorada e hoje Maria de Fátima em “Vale Tudo”, e com Clara Moneke, no ar em “Dona de Mim”.

A performance em frente às câmeras agradou a emissora, que seguiu apostando no músico. Ele é o protagonista de “Confia: Sonho de Cria”, comédia romântica que estreou no Globoplay em fevereiro.

Xamã

Outro que aproveitou a chance recebida foi Xamã, que estreou em “Justiça 2”, da autora Manuela Dias, também responsável pelo remake de “Vale Tudo”. O cantor vive Naldinho na trama. Em paralelo à exibição, ele também estava no ar em “Renascer” (2023), como Damião, capanga contratado para matar José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas que acaba desistindo da tarefa.

Agora, Xamã já está nos preparativos para voltar às novelas em “Três Graças”, de Aguinaldo Silva. A trama será a próxima novela das nove, com estreia prevista em outubro.

L7nnon

Por fim, o caçula da turma do rap na teledramaturgia: L7nnon (lê-se Lennon) ou apenas L7. O rapper está no ar em “Dona de Mim”, na faixa das 19h, e vive o companheiro de profissão e ex-presidiário Ryan, que tenta recomeçar a vida após sair da prisão. Ao gshow, ele celebrou a oportunidade: “É incrível. Pessoas que eu só via em filmes e novelas e também pessoas com quem eu tenho afinidade, que eu sou amigo”.

Tony Ramos, Cláudia Abreu, Marcos Pasquim, Felipe Simas e Giovanna Lancellotti estão entre os citados: “É surrreal, tem sido muito gratificante ter conseguido esse trabalho, ter feito o teste, passado e estar aqui representando”.