Ufac abre edital de licitação para obras do novo campus em Brasiléia

A Universidade Federal do Acre (UFAC) lançou um novo edital de licitação para a contratação de empresa especializada em engenharia, com o objetivo de executar a reforma de um bloco existente e implantar o Campus Fronteira do Alto Acre, no município de Brasiléia.

O processo será realizado por meio de concorrência pública (nº 90002/2025), conforme as condições e exigências estabelecidas no edital. A abertura das propostas está marcada para o dia 31 de julho de 2025, às 11h (horário de Brasília), exclusivamente pela plataforma eletrônica do governo federal: www.gov.br/compras.

As empresas interessadas podem enviar suas propostas a partir do dia 17 de julho. Confira o documento:

