Ufac abre seleção para cadastro reserva de professores substitutos em Rio Branco

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de professor substituto. As oportunidades são para atuação no campus de Rio Branco, especificamente na área de Língua Estrangeira Moderna, com ênfase em Língua Inglesa.

As inscrições foram abertas ao meio-dia desta segunda-feira, 14 de julho, e seguem até as 23h59 do dia 21 do mesmo mês. Todo o procedimento deve ser realizado exclusivamente por meio do site oficial da instituição: sistemas2.ufac.br/concurso_docente. A taxa de inscrição é de R$ 80.

O edital contempla candidatos de ampla concorrência, bem como pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados negros. A seleção será realizada por meio de provas presenciais, programadas para ocorrer entre os dias 28 de julho e 7 de agosto.

Os profissionais selecionados poderão ser contratados por tempo determinado, conforme a demanda da universidade. A validade do processo seletivo será de um ano a partir da assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado por igual período.

A remuneração oferecida varia de acordo com a titulação do candidato e a carga horária semanal. Para jornadas de 20 horas, os salários vão de R$ 3.590,43 (para candidatos com graduação) até R$ 5.367,43 (para doutores). Já para 40 horas semanais, a remuneração pode chegar a R$ 9.058,29.

Mais informações sobre os critérios de avaliação e demais exigências estão disponíveis no edital nº 41/2025, publicado pela Ufac.