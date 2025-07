Ufac: inscrições para concurso público encerram nesta semana

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anuncia a realização de um novo Concurso Público com o objetivo de contratar profissionais para a carreira de técnico-administrativo em educação, por tempo determinado.

As 32 oportunidades estão distribuídas para as seguintes áreas e locais:

Rio Branco : Técnico em Laboratório – Área: Anatomia Humana (2 vagas); Técnico em Laboratório – Área: Anatomia Animal (1 vaga); Técnico em Laboratório – Área: Entomologia (1 vaga); Técnico em Tecnologia da Informação (4 vagas); Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas); Estatístico (1 vaga); Pedagogo (1 vaga); Técnico em Assuntos Educacionais (14 vagas); Tecnólogo – Área Construção Civil (1 vaga).

: Técnico em Laboratório – Área: Anatomia Humana (2 vagas); Técnico em Laboratório – Área: Anatomia Animal (1 vaga); Técnico em Laboratório – Área: Entomologia (1 vaga); Técnico em Tecnologia da Informação (4 vagas); Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas); Estatístico (1 vaga); Pedagogo (1 vaga); Técnico em Assuntos Educacionais (14 vagas); Tecnólogo – Área Construção Civil (1 vaga). Cruzeiro do Sul: Técnico em Laboratório – Área: Química (1 vaga); Bibliotecário Documentalista (1 vaga); Técnico em Assuntos Educacionais (1 vaga).

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.029,90 a R$ 4.761,96, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Procedimentos para participação

Os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 14h do dia 7 de julho de 2025 até às 23h59 do dia 7 de agosto de 2025, pelo site da UFAC. A taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 150,00.

Candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição nos dias 7 e 8 de julho de 2025.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 14 de setembro de 2025, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Universidade Federal do Acre.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo.

Fonte: PCI Concursos

Redigido por ContilNet