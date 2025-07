Ufac pode ganhar doutorado inédito em Direito após convênio com a USP e PGE; entenda

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE) iniciou nesta quarta-feira (30) as tratativas para a formalização de um convênio com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Acre (Ufac) para a implantação de um programa de doutorado em Direito no estado.

A iniciativa tem apoio do governador Gladson Cameli e foi articulada com o professor da USP, Otávio Rodrigues. No âmbito estadual, a coordenação será feita pela PGE, por meio do Centro de Estudos Jurídicos da instituição.

A reunião de alinhamento contou com a presença da procuradora-geral do Estado, Janete Melo, e dos procuradores de Justiça Sammy Barbosa e Oswaldo D’Albuquerque. A proposta visa ampliar a qualificação de profissionais do Direito no Acre, fortalecendo a formação acadêmica e o acesso ao ensino jurídico de pós-graduação no estado.

“É um passo importante na concretização de uma proposta voltada à capacitação dos profissionais de Direito do Acre. Nosso Centro de Estudos Jurídicos, que está bem estruturado, terá papel central nesse processo”, afirmou Janete Melo. Ela destacou ainda o histórico da PGE em iniciativas de formação jurídica, como a especialização em Direito Público realizada em 2002, em convênio com instituições de Pernambuco.

O procurador de Justiça Sammy Barbosa ressaltou o impacto duradouro do programa para a educação jurídica no estado. “O projeto deixará um legado para o Acre não apenas na qualificação e produção do conhecimento, mas também na criação de um acervo bibliográfico à disposição da comunidade acadêmica”, disse.