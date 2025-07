Ufac pode ganhar novo curso de graduação de Serviço Social; confira os detalhes

A Universidade Federal do Acre (Ufac) iniciou tratativas com os Conselhos Federal e Regional de Serviço Social para implantar o curso de graduação em Serviço Social na instituição. A proposta foi discutida em reunião entre a reitora da Ufac, Guida Aquino, e representantes dos conselhos.

Durante o encontro, Guida destacou a relevância da formação na área para atender às demandas sociais da região e fortalecer a atuação profissional no estado. Atualmente, o curso só está disponível no Acre na modalidade de educação a distância.

A presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Acre, Tarcísia de Medeiros, defendeu a criação do curso presencial e enfatizou a necessidade de ampliar a qualificação. “Sabemos o quanto é importante a inserção do curso de Serviço Social na Ufac, não só no âmbito da graduação, mas também, posteriormente, na pós-graduação, o que trará maior qualificação para os profissionais que aqui já estão”, afirmou.