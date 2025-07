Ufac promove oficina gratuita sobre dança e simbologia dos orixás

Com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e ampliar o diálogo com a comunidade, a Universidade Federal do Acre (Ufac) está oferecendo, a partir deste mês, uma oficina gratuita de dança e simbologia dos orixás. A atividade será realizada todas as quartas-feiras, às 19h, na sala 02 do bloco de teatro do campus-sede, em Rio Branco.

Voltada para o público universitário e a população em geral, a oficina é coordenada por Thiago Matias, professor de dança e Bàbálorisà, conhecido pelo trabalho de promoção da cultura afro no estado. A proposta é unir expressão artística e conhecimento simbólico, explorando os gestos e movimentos ligados às divindades do candomblé e de outras religiões de matriz africana.

Além da prática corporal, os encontros abordarão o significado cultural e espiritual dos orixás, reforçando a importância da preservação das tradições afrodescendentes e do respeito à diversidade religiosa.

As inscrições são abertas e gratuitas, e podem ser realizadas pelo link disponível na bio do perfil do Centro Cultural Casa de Logún Edé no Instagram: @ileaxe_omoalade.

A oficina integra o conjunto de ações de extensão da Ufac, que visam aproximar o ambiente acadêmico da comunidade, criando espaços para o intercâmbio de saberes, vivências e expressões culturais.

