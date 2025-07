Última chamada para economizar: Mortal Kombat por R$ 28 e mais jogos em promoção

A Promoção de Férias do Steam termina nesta quinta-feira (10 de julho), então é a última oportunidade para aproveitar milhares de descontos em jogos de PC. Entre os destaques estão sucessos como Control: Ultimate Edition por R$ 14,99; The Witcher 3: Wild Hunt por R$ 31,99 em sua edição completa; e o clássico Okami HD por R$ 42 — ideal para quem quiser se preparar para a sequência que foi anunciada. A loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) também tem descontos de férias esta semana, apesar do recente aumento de preço no seu catálogo. Também é possível economizar em Mortal Kombat 11 Ultimate, por R$ 27,99.

Sonic Mania, um dos melhores jogos de plataforma 2D da mascote da SEGA, é visto por R$ 33,40. Por fim, os consoles Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X trazem oportunidades em diferentes títulos, como Animal Well, considerado um dos melhores jogos do ano passado, por R$ 59,96; Kena: Bridge of Spirits, que antes era exclusivo do PlayStation, por R$ 88,98; e No Man’s Sky por R$ 88,98.

Destaques das plataformas:

PlayStation

As ofertas de férias da PlayStation Store acontecem até o dia 16 de julho, com milhares de títulos apresentando descontos que passam os 75%. Além dos já citados, também chamam a atenção Devil May Cry 5, com a expansão do Vergil jogável, saindo por R$ 32,37; Persona 3 Reload pela metade do preço, custando R$ 157,45; e Wolfenstein: The New Order por R$ 17,97.

Fique por dentro das melhores promoções em jogos de PlayStation:

Mortal Kombat 11 Ultimate – R$ 27,99; Uncharted: Legacy of Thieves Collection – R$ 99,80; Sonic Mania – R$ 33,40; Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition – R$ 74,99; Catherine: Full Body – R$ 39,90; Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – R$ 87,15; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – R$ 74,70; Castlevania Anniversary Collection – R$ 31,60; Devil May Cry 5 + Vergil – R$ 32,37; Wolfenstein: The New Order – R$ 17,97; Persona 3 Reload – R$ 157,45; Need for Speed Heat: Edição Deluxe – R$ 27,89.



Xbox

Os consoles Xbox chamam bastante a atenção com jogos independentes em oferta. Entre os destaques está Neva, do mesmo estúdio responsável por Gris e que foi um dos jogos mais artisticamente chamativos do ano passado, saindo por R$ 52,46. Se você estiver com vontade de experimentar um novo RPG por turnos, especialmente com o sucesso de nomes como Clair Obscur: Expedition 33 e Sea of Stars, vale ficar de olho em Chained Echoes, que está em oferta por R$ 64,71.

Veja mais promoções na loja da Microsoft:

Spiritfarer: Farewell Edition – R$ 17,24; What Remains of Edith Finch – R$ 9,75; No Man’s Sky – R$ 88,98; Unpacking – R$ 41,22; Dead Cells – R$ 24,50; Sniper Elite 5 – R$ 55,61; Kena: Bridge of Spirits – R$ 73,732; Neva – R$ 52,46; Animal Well – R$ 59,96; Indika – R$ 60,09; Batman: Arkham Collection – R$ 37,50; Chained Echoes – R$ 64,71.



Steam

A Promoção de Férias do Steam é um dos principais momentos para economizar em jogos de PC no ano. Existem vários jogos de sucesso entre os descontos, que incluem Resident Evil 4 Remake por R$ 69,50; Resident Evil Village ainda mais barato, saindo por R$ 34,75; e Alien: Isolation, que também teve uma sequência confirmada, custando R$ 44,75 por tempo limitado.

Confira mais oportunidades:

Resident Evil Village – R$ 34,75; Dragon’s Dogma 2 – R$ 117,18; Control: Ultimate Edition – R$ 14,99; The Witcher 3: Wild Hunt – R$ 31,99; Resident Evil 4 Remake – R$ 69,50; Alien: Isolation – R$ 44,75; Dragon Ball FighterZ – R$ 37,20; Okami HD – R$ 42; Sifu – R$ 30,39; Monster Hunter Rise + Sunbreak – R$ 49,75; HITMAN World of Assassination – R$ 75,59. Final Fantasy XVI – R$ 142,93.



Oportunidades em mídia física

Com jogos digitais ficando mais caros, as mídias físicas se mostram uma alternativa viável para adquirir seus jogos. Esta semana chama a atenção com Ratchet & Clank: Rift Apart por menos de R$ 100 na Amazon. Também há descontos em jogos de Nintendo Switch, incluindo Digimon Survive por R$ 172 e Mario + Rabbids: Sparks of Hope por R$ 154,59, ambos no Mercado Livre.

Fique por dentro das melhores ofertas em jogos em mídia física:

