Última oportunidade: Tarantino pode brilhar no Oscar com seu 10º e último filme

Cineasta ganhou dois Oscars como melhor roteiro original

Quentin Tarantino com estatueta do Oscar em mãos (Reprodução Jornal da Paraíba )

Quentin Tarantino, considerado um dos melhores diretores do cinema, ainda não venceu o Oscar na categoria de melhor direção e poderá ter a última chance com o longa “The Movie Critic”. Ele falou que quer encerrar a carreira de 30 anos ao entregar seu 10º filme.

Em 2012, foi a primeira vez que o cineasta afirmou que queria dirigir apenas 10 filmes: “Não acredito que se deva ficar no palco até as pessoas implorarem para você sair. Quero deixar as pessoas querendo mais.”

Veja as fotos Quentin Tarantino com estatueta do Oscar em mãosReprodução Jornal da Paraíba Reprodução/IMDb Reprodução formigaeletrica.com.br

Leia Também

Anos mais tarde, reforçou a ideia em entrevista à Playboy: “Se eu parar em 10, isso seria bom como uma afirmação artística.”

Como melhor direção, ele foi indicado por “Pulp Fiction” (1995), “Bastardos Inglórios” (2010) e “Era Uma Vez em… Hollywood” (2020), mas perdeu respectivamente para os diretores Robert Zemeckis (“Forrest Gump”), Kathryn Bigelow (“Guerra ao Terror”) e Bong Joon-ho (“Parasita”).

Novo filme, última chance

O produtor declarou em janeiro deste ano, que está sem pressa para o novo lançamento, pois quer se dedicar a família antes de iniciar o novo trabalho. “Quero criar memórias com meu filho. Só vou começar a filmar quando ele tiver pelo menos seis anos”, explicou em entrevista no Festival de Sundance.