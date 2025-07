Última semana de julho tem vendaval, chuvas e tempo seco no país; veja

A última semana do mês de julho começa com diversos cenários climáticos no país. Nesta segunda-feira (28/7), uma frente fria associada a um ciclone extratropical atua no Sul do Brasil, deixando o tempo instável nos estados da região. A nebulosidade é densa, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, especialmente no leste gaúcho e no sudeste catarinense.

Os ventos também ganham destaque com rajadas que variam de 51 a 70 km/h no centro-leste do Rio Grande do Sul, podendo chegar a 90 km/h no litoral norte do estado.

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), emitiu três avisos meteorológicos para a região, um deles de cor amarela, que aponta risco potencial para tempestade, e outros dois, de cor alaranjada, para acumulado de chuva e ventos costeiros.

Já na Região Sudeste, a previsão aponta para chuvas isoladas em alguns locais, incluindo São Paulo capital e o sul de Minas Gerais.

No Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte do território mineiro, o tempo permanece firma, com céu claro e baixa umidade, principalmente no interior e no Triângulo Mineiro, onde os índices podem cair abaixo de 30%.

Risco de tempestades

A Região Centro-Oeste tem cenários diversos. Pancadas de chuva podem ocorrer em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de temporais, inclusive na capital, Campo Grande, para onde o Inmet emitiu alertas de risco potencial de acumulados de chuva e declínio de temperatura.

Nas demais áreas da região, como Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, predomina o tempo seco, ensolarado e com umidade relativa do ar entre 12% e 20% nos horários mais quentes, o que requer atenção.

No Nordeste, o tempo fica instável no litoral devido à infiltração marítima, com chuvas moderadas entre Sergipe e Ceará e risco de temporais ao longo do litoral entre Maceió e Recife. Contudo, no interior, segue o tempo firme e a baixa umidade.

Por fim, no Norte do país, são esperadas pancadas de chuva no Acre, Amazonas, Roraima e norte de Rondônia, enquanto Pará, Amapá e Tocantins permanecem com céu claro e clima seco.