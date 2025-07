Última semana para se inscrever no CNU 2025, com mais de 3,6 mil vagas e salários de até R$ 17,8 mil

Os interessados no Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) devem ficar atentos ao prazo de inscrições, já que esta é a última semana para confirmar participação no certame. As candidaturas poderão ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) somente até as 23h59 do próximo domingo, 20 de julho. A taxa de participação tem valor de R$ 70.

Blocos temáticos e regras de inscrição

É importante ressaltar que não é possível se inscrever em mais de um bloco temático. O candidato deverá optar por apenas um dos blocos abaixo:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

– Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

– Cultura e Educação: 130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

– Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

– Engenharias e Arquitetura: 306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

– Administração: 1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

– Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

– Justiça e Defesa: 250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

– Intermediário – Saúde: 168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

No entanto, o candidato poderá concorrer a diversos cargos dentro de um mesmo bloco temático, desde que atenda aos requisitos de formação de cada cargo escolhido. Vale destacar que as provas de todos os blocos serão aplicadas no mesmo dia e horário.

Ao se inscrever, o candidato deverá:

Optar por um Bloco Temático ;

; Optar pelos cargos e especialidades, entre as opções ofertadas no Bloco Temático ;

; Indicar a ordem de preferência de ocupação dos cargos;

Indicar a cidade de realização das provas.

Ainda segundo o edital, a cidade de realização das provas, indicada no ato de inscrição, não poderá ser alterada posteriormente, sob nenhuma hipótese, durante toda a vigência do Concurso Público Nacional Unificado.

CNU já soma mais de meio milhão de inscritos

De acordo com o MGI, a segunda edição do CNU alcançou 500 mil candidatos inscritos na primeira semana do período de inscrições, que iniciou em 2 de julho e vai até o dia 20 do mesmo mês.

Do total de inscritos, 267.790 pessoas solicitaram isenção no pagamento da taxa de inscrição, e apenas 15.083 pessoas tiveram os pedidos indeferidos, ou seja, apenas 5,6% dos pedidos foram negados. A relação de nomes pode ser conferida no site da banca organizadora.

Panorama do CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

– Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

– Cultura e Educação: 130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

– Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

– Engenharias e Arquitetura: 306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

– Administração: 1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

– Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

– Justiça e Defesa: 250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

– Intermediário – Saúde: 168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro e terão a seguinte estrutura:

Provas de nível superior 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos) Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos) Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)



Já as provas discursivas, que serão realizadas no dia 7 de dezembro, serão aplicadas da seguinte forma:

Nível superior 2 questões discursivas Das 13h às 16h

Nível médio 1 redação dissertativa-argumentativa Das 13h às 15h



Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.890,55.

Resumo

Banca : FGV

: FGV Vagas : 3.652

: 3.652 Cargos : diversos

: diversos Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Salários iniciais : até R$ 17.890,55

: até R$ 17.890,55 Inscrições : 2/7 até 20/7

: 2/7 até 20/7 Taxa de inscrição : R$ 70

: R$ 70 Provas : Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12 Edital

:

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.