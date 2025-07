Último adeus: corpo de Preta Gil será cremado após velório no Theatro Municipal

O corpo da cantora Preta Gil será cremado após a cerimônia de despedida na próxima sexta-feira (25/7). O velório da cantora acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h. A escolha do local da despedida foi um pedido da própria artista.

Apesar das especulações sobre um possível desfile de um trio elétrico após a cerimônia, a assessoria da família esclareceu à Quem que o cortejo não está previsto. As dúvidas surgiram depois de uma entrevista antiga da cantora, indicando seu desejo, viralizar nas redes sociais.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no último domingo (20/7), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde estava fazendo tratamento experimental contra câncer no intestino. Como a coluna adiantou, a cantora teve uma piora em seu quadro de saúde desde a quarta-feira (16/7), e familiares e amigos da artista estavam em terras norte-americanas para acompanhá-la.

Fontes contaram à coluna que Preta Gil estava se preparando para voltar ao Brasil ainda no domingo (20/7), em uma UTI aérea. Pessoas próximas revelaram que esse foi um pedido da artista, voltar para a terra dela, após saber que o câncer havia se espalhado mesmo com o tratamento.

No entanto, Preta acabou se sentindo mal e morreu dentro de uma ambulância, a caminho do aeroporto, onde embarcaria e retornaria para casa.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.