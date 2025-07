Último show de Ozzy Osbourne com Black Sabbath terá transmissão on-line: saiba onde ver

Ozzy Osbourne vai se despedir dos palcos neste sábado (5 de julho). O cantor realiza o show Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow com a formação original do Black Sabbath, em Birmingham, na Inglaterra, e o evento terá transmissão on-line.

Embora não seja ao vivo, já que a transmissão começará duas horas após o início do show presencial, os fãs poderão assistir à apresentação em uma sala virtual a partir das 11h (horário de Brasília).

O conteúdo completo ficará disponível por 48 horas após a estreia, permitindo que os fãs assistam ou revejam o show durante esse período. A transmissão é paga e os tickets virtuais estão disponíveis on-line no site: https://backtothebeginning.com/

As opções disponíveis são o acesso digital simples e o acesso digital com uma camiseta oficial do show de despedida.

Além do Black Sabbath, o evento contará com participações de grandes nomes do rock e do metal, como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Halestorm e outros convidados especiais, mas apenas o show da banda de Ozzy está incluso no pacote de transmissão.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.