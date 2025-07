Últimos momentos de Ozzy Osbourne devem virar documentário

Os últimos meses de vida de Ozzy Osbourne foram registrados em vídeo e devem virar um documentário póstumo. A produção, gravada no Reino Unido, tinha como ideia inicial retratar o retorno do roqueiro e de sua esposa, Sharon Osbourne, ao país natal, após duas décadas morando nos Estados Unidos. Ozzy morreu na última terça-feira (22/7).

A informação foi confirmada por Jack Osbourne, filho caçula do cantor, em entrevista ao Daily Mail. Segundo ele, as gravações aconteceram na mansão da família em Buckinghamshire. Com a morte do vocalista, o material agora deve ganhar um novo significado, como tributo à lenda do heavy metal.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Ozzy Osbourne

Martyn Goodacre/Getty Images 2 de 5

Ozzy Osbourne autografa cópias de seu álbum “Patient Number 9” na Fingerprints Music em 10 de setembro de 2022 em Long Beach, Califórnia

Scott Dudelson/Getty Images 3 de 5

Ozzy Osbourne

Winkelmeyer/Getty Images para SiriusXM 4 de 5

O cantor Ozzy Osbourne

Reprodução/Internet. 5 de 5

Ozzy Osbourne

Outro material aguardado é o registro do último show de Ozzy, feito cerca de duas semanas antes da morte. A apresentação foi filmada e será lançada nos cinemas em 2026, segundo a Variety.

Leia também

Jack também revelou que o pai finalizou a autobiografia prevista para ser lançada entre setembro e novembro do próximo ano.

Além dos projetos documentais, Jack Osbourne é o produtor da cinebiografia oficial do pai e comentou sobre o tom da produção.

“Neste momento, a trama se passará durante a era do Black Sabbath e o início dos anos 1980. Definitivamente, estamos buscando uma classificação indicativa mais adulta para o filme. De forma alguma será uma obra leve”, explicou.

Morte Ozzy Osbourne

O cantor Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath, morreu na última terça-feira (22/7), aos 76 anos. Segundo um comunicado da família, ele morreu “cercado de amor”. O cantor tinha sido diagnosticado com Parkinson em 2020.

A família não revelou qual foi a causa da morte do cantor. Entretanto, ele foi diagnosticado com Parkinson e também precisou passar por uma cirurgia na coluna em 2022 para tratar de lesões adquiridas após uma queda em 2019.

Veja também: