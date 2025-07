Ulysses defende Michelle como candidata majoritária em 2026 e critica governo Lula em evento no Acre

Durante evento do PL Mulher, realizada na manhã deste sábado (12), no ginásio do Sesc, em Rio Branco, o deputado federal Coronel Ulysses (PL-AC) elogiou a atuação de Michelle Bolsonaro e reforçou seu apoio a possíveis candidaturas da direita para as eleições de 2026. A ex-primeira-dama participou do evento ao lado de lideranças do partido no Acre.

Em entrevista ao ContilNet, o parlamentar, afirmou que Michelle tem se consolidado como uma figura forte dentro do campo conservador.

“A Michelle Bolsonaro é uma representante genuína da Direita, das mulheres. É uma pessoa que conquistou seu espaço, tem sua luz, é uma pessoa que hoje está à frente nas pesquisas para senadora no Distrito Federal, mas é uma pessoa que tem potencial para vir, de repente, para um cargo majoritário, de presidente, vice-presidente. É muito importante que o Acre receba ela de braços abertos”, ressaltou.

Ulysses também comentou sobre o cenário político nacional e criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A esquerda está desgastada. O Lula representa a miséria, representa o caos”, declarou.

Segundo ele, a direita tem diversos nomes com condições de disputar cargos de maior expressão em 2026.

Nós temos vários nomes, primeiro temos Bolsonaro, vamos trabalhar com a anistia, não está engavetada, não morreu. Se não for ele, temos a Michelle, temos ainda o próprio Tarcísio, o Caiado”, citou.