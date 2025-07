Ulysses denuncia perseguição e responsabiliza Marina Silva e Jorge Viana por avanço abusivo do ICMBio

Durante audiência pública realizada nesta sexta-feira (11), na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado federal Coronel Ulysses voltou a denunciar com firmeza os abusos cometidos contra produtores rurais e responsabilizou diretamente a ministra Marina Silva e o ex-governador Jorge Viana pela escalada de embargos e perseguições promovidas pelo ICMBio.

“Vamos colocar os pingos nos is e deixar de lado a hipocrisia. Eu estive lá, vi a aflição do produtor Gutierrez, a angústia da filha dele. Levaram tudo deles sem qualquer tipo de indenização. Se fosse o MST que tivesse invadido a terra, não tinha Força Nacional, não tinha helicóptero, não tinha polícia nenhuma”, afirmou o parlamentar, reforçando a disparidade de tratamento e o uso político da máquina pública contra o setor produtivo.

Coronel Ulysses também denunciou o avanço de operações noturnas por parte do ICMBio em áreas rurais, o que, segundo ele, configura abuso de autoridade. “Tenho 30 anos de atuação na segurança pública e sei que, mesmo com ordem judicial, a condução de pessoas só pode ocorrer durante o dia. Estamos diante de uma clara violação de direitos e não vamos silenciar”, declarou.

O deputado informou que já protocolou denúncias formais junto ao Ministério Público do Acre (MPAC), à Defensoria Pública e a outras instituições, cobrando responsabilização dos agentes envolvidos nas ações.

Em tom firme, Coronel Ulysses também fez um alerta ao eleitorado acreano sobre os riscos de escolhas políticas equivocadas. “Tem um site do Congresso que mostra quem está votando com o governo Lula — esse governo de miséria, desemprego e aumento de impostos — e quem está do lado do produtor, da liberdade e da propriedade. Na eleição passada, todo mundo estava com chapéu do Bolsonaro. Agora, na hora da verdade, muitos se calam ou mudam de lado”, criticou.

Com forte atuação na defesa dos produtores rurais, Coronel Ulysses já protocolou projetos de lei, requerimentos e representações cobrando anistia das multas aplicadas, suspensão dos embargos e revisão da política ambiental que vem afetando famílias inteiras no Acre. Para o deputado, essa luta é pela verdade, pela dignidade e pelo respeito a quem trabalha e produz.