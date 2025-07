Uma Europa diferente: conheça 11 ilhas secretas do velho continente

O verão está bombando na Europa! Se você quer fugir deste inverno, nada melhor do que aproveitar o calor e as praias do Velho Continente. Para curtir a estação mais quente do ano sem perrengues, com praias lotadas e filas para tudo, fuja das cidades mais visitadas da Europa e descubra as ilhas secretas, onde os moradores locais passam férias. Deixe de lado a muvuca de destinos super turísticos e se encante com a lista abaixo das 11 ilhas perfeitas para uma estadia tranquila e sem lotações.

Leia também

Alónissos, Grécia

A Grécia é repleta de ilhas paradisíacas com fotogênicas casinhas brancas e praias de mar azul-turquesa. Para fugir da muvuca das famosas Mykonos e Santorini, os gregos escolhem uma ilha quase secreta para passar os dias quentes de verão. Alónissos localizada no arquipélago das Espórades do Norte, no Mar Egeu, é o refúgio ideal para quem busca muito contato com a natureza, maravilhosas praias desertas e um encantador vilarejo para se deliciar com a culinária local. Para chegar lá, o melhor caminho é de balsa de Escíato, ilha que conta com aeroporto internacional e não muito longe de Atenas.

Leia a lista completa no site Melhores Destinos, parceiro do Metrópoles.