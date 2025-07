União Brasil pede a saída de Renan Biths da Saúde e secretário diz que não vai deixar o cargo

O União Brasil (atualmente União-PROGRESSISTAS, devido à federação com o Progressistas) deseja destituir o policial civil Renan Biths do cargo de secretário de Saúde de Rio Branco (Semsa), posição que ocupa desde dezembro do ano passado como filiado à sigla.

A informação foi revelada com exclusividade ao ContilNet por uma influente liderança do partido, nesta terça-feira (15).

Segundo a fonte, Renan não estaria seguindo as orientações do grupo, o que levou o presidente do União Brasil em Rio Branco, Fábio Rueda, a solicitar sua saída durante uma reunião a portas fechadas com o prefeito Tião Bocalom.

Embora Bocalom tenha demonstrado resistência em exonerar Biths, considerando as recentes mudanças na gestão da pasta, Rueda estabeleceu um prazo de 15 dias para que o prefeito tome uma decisão.

Renan, por outro lado, disse à liderança do partido que não vai abrir mão do cargo e deixa a decisão com Bocalom.