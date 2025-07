União luxuosa! Veja as fotos do casamento intimista de Endrick e Gabriely Miranda

Cenário luxuoso no mundo do futebol! O jogador Endrick, de 18 anos, oficializou sua união com a influenciadora Gabriely Miranda, de 22 anos, nesta sexta-feira (18 de julho), em Madrid, na Espanha. Em setembro de 2024, os dois já haviam celebrado o casamento, mas o casal decidiu festejar o momento ao lado de amigos e familiares.

Casamento intimista e cheio de estilo

Nas redes sociais, os dois esbanjaram muito luxo e amor ao compartilhar detalhes do casamento realizado ao ar livre em um espaço com muito verde, arcos florais e vista para um pequeno lago. A decoração era composta por tons de verde e branco, palco voltado para a água e música ao vivo, com direito à violinista para os convidados presentes.

Na legenda, ambos escreveram: “Sr. Pessoa e Sra. Sousa! Ele preparou cada passo. Hoje, caminhamos juntos no altar d’Ele”. O vestido luxuoso e tradicional usado por Gabriely chamou a atenção dos seguidores. Já o noivo, optou por um terno branco clássico, mas o que roubou a cena foi seu tênis esportivo, fugindo do óbvio.

Nos comentários, fãs e amigos do casal deixaram mensagens de carinho e felicidades para o momento tão especial. “Que sejam muito e muito felizes”, escreveu a esposa do jogador Éder Militão. “Que a presença do pai esteja sempre guiando a família de vocês!! Lindos”, escreveu outra amiga dos dois. “Lindos lindos, Deus abençoe sempre a família de vocês!”, comentou mais um.

Casados desde 2024

Na celebração de setembro de 2024, o casal optou pelo mesmo lugar, Madrid, na Espanha, cidade que também mora o jogador, atualmente atuando pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira. A celebração foi registrada com um toque especial: na legenda, o casal compartilhou um versículo bíblico que traduz a essência do amor que os une. Inicialmente, a mensagem contava apenas com a citação:

“Mateus 19:6: ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa’.” Em seguida, a legenda diz: “Enfim, casados”.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.