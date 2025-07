Unidades de Saúde de Rio Branco intensificam testagem com swab para detecção de sarampo

Diante do surto de sarampo registrado na Bolívia e da preocupação com o avanço da doença em áreas de fronteira, a Prefeitura de Rio Branco passou a reforçar a vigilância epidemiológica com a oferta de testes específicos em todas as unidades de saúde da capital. Os exames são realizados por meio de coleta de secreções respiratórias, como o swab da nasofaringe, técnica indicada para casos suspeitos.

A testagem está disponível em locais como a Policlínica Barral y Barral, a maior unidade de saúde do município. Pacientes que apresentarem sintomas como febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo (exantema), conjuntivite, coriza e tosse seca devem procurar atendimento médico com urgência.

A diretora da unidade, Williane Costa, orienta que, ao chegarem, os pacientes já passem por triagem, utilizem máscara e sejam direcionados para consulta em ambiente reservado. “A testagem com swab é essencial para o diagnóstico e bloqueio de possíveis casos”, afirmou.

Além dos exames, as unidades também seguem com a vacinação de rotina. A imunização contra o sarampo, por meio da tríplice ou dupla viral, está disponível para pessoas de 6 meses a 59 anos.

Segundo o último boletim epidemiológico, o Acre já contabiliza 30 notificações da doença, sendo 23 descartadas e sete ainda em investigação — com destaque para os municípios de Rio Branco e Brasiléia, que concentram seis casos cada.