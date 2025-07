Unilever é multada em mais de R$ 1,5 milhão por informação enganosa

A Unilever Brasil Industrial Ltda foi multada em R$ 1.506.836,11 pelo Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pela comercialização do sabão em pó Surf com informação enganosa no rótulo.

Leia também

Segundo a investigação realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, a embalagem do produto continha a informação “1,6 kg rende igual a 2 kg”, o que, segundo a Promotoria, representa vício de informação, capaz de induzir o consumidor a erro quanto à quantidade efetiva do conteúdo.

Confira mais informções no Tribuna de Minas, parceiro do Metrópoles.