Unimed inaugura Centro de Oncologia e Reumatologia em Rio Branco; conheça o espaço

A nova unidade da cooperativa médica é fruto de investimento com recursos próprios e faz parte do plano de expansão da empresa, iniciado após a posse da nova diretoria.

Com a presença de representantes dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, os dirigentes da Unimed Rio Branco celebraram, junto aos médicos cooperados, o início das atividades do Centro de Oncologia e Reumatologia Unimed.

Responsável pelo tratamento de mais de 250 pacientes oncológicos e referência na aplicação de medicações especiais, a nova unidade reforça a importância de um serviço acolhedor e humanizado para pacientes com doenças reumatológicas e oncológicas.

“Tudo aqui foi pensado para garantir que o paciente, que precisa ser acolhido, seja recebido com mais conforto e com uma equipe multidisciplinar experiente”, destaca a superintendente, Dra. Kátia Menezes.

A unidade concentrará toda a demanda de aplicação de medicamentos oncológicos e contará com equipe médica e multidisciplinar composta por colaboradores e médicos cooperados da operadora de saúde.

O diretor de Mercado da Unimed Rio Branco, Dr. Fernando Ribeiro, destacou a importância do serviço ao valorizar o trabalho médico qualificado. “O que mais nos deixa realizados com essa nova unidade é que ela será composta por médicos cooperados altamente capacitados, especialistas com vasta experiência. Os beneficiários da Unimed Rio Branco estarão bem assistidos e certos de que terão um tratamento de referência”, afirmou.

O médico oncologista cooperado Wellyngton Menezes é o responsável técnico pela unidade que está localizada na BR-364, nº 3864 – bairro Jardim Europa, anexa à Clínica Renal e em frente à Fundação Hospitalar.