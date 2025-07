unip-abre-vestibular-de-medicina-em-quatro-unidades-no-estado de sp

Como uma cirurgia bem conduzida, a formação médica exige precisão, visão ampla e, sobretudo, estrutura. É nesse compasso entre técnica, inovação e sensibilidade que a Universidade Paulista (Unip) abre o Processo Seletivo 2026 com inscrições abertas até 11 de setembro, para o curso de medicina, oferecendo 280 vagas distribuídas entre quatro unidades: Alphaville (Santana de Parnaíba), Campinas, Sorocaba e São José do Rio Pardo.

O vestibular acontece de forma presencial no dia 4 de outubro, às 14h, com aplicação da prova em Alphaville (Santana de Parnaíba), Campinas, Sorocaba e São José do Rio Pardo, além do campus Paraíso (SP).

Os candidatos podem escolher entre realizar a inscrição simples, válida para um único campus, no valor de R$ 300; ou a inscrição combo, válida para os quatro campi simultaneamente, no valor de R$ 500.

Em tempos em que o Brasil carece de médicos bem preparados, não basta apenas oferecer vagas: é preciso garantir um caminho sólido, equipado e coerente entre teoria e prática.

A Unip aposta justamente nisso — em uma formação que alia um corpo docente altamente qualificado, tecnologia de ponta, conhecimento científico, experiência real em hospitais e um

ambiente emocionalmente saudável para o estudante.

“Formamos profissionais que sabem lidar com a complexidade da medicina e também com a complexidade humana. Equipamento de ponta, sim. Mas também escuta, empatia e ética”, afirma a vice-reitora, Claudia Meucci Andreatini.

Medicina na prática

A formação médica na Unip começa desde o primeiro ano, com uma imersão prática em situações reais e simuladas, ancorada na metodologia Problem-Based Learning (PBL). O estudante não apenas memoriza protocolos, mas aprende a pensar como médico desde o início.

Nos laboratórios de simulação, o aluno treina com manequins inteligentes, equipamentos de última geração e ambientes hospitalares recriados em escala real, como salas de emergência e consultórios. A proposta é que o estudante aprenda e isso só é possível com estrutura.

Os alunos têm a experiência prática em múltiplos contextos clínicos, contribuindo para uma formação mais abrangente e segura

Internato supervisionado

A partir do 5º ano, o aluno entra no internato: um período de dois anos em que o estudante circula por hospitais parceiros e atende pacientes reais sob supervisão médica.

A Unip mantém parcerias estratégicas com unidades de saúde que garantem diversidade de casos clínicos e alto volume de atendimentos. O resultado é uma equação essencial para o aprendizado de qualidade.

Entre os parceiros estão: Hospital Blanc (Alphaville), Irmandade Santa Casa Vinhedo (Campinas), Município de Paulínia (Campinas), CRN Clínica de Hemodiálise e Nefrologia (São José do Rio Pardo) Irmandade da Santa Casa do Município de Mococa (São José do Rio Pardo) Município de Mococa (São José do Rio Pardo), Município de São José do Rio Pardo, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, Prefeitura Municipal de Votorantim (Sorocaba) e Santa Casa de Itu (Sorocaba).

“Nosso internato não é feito de observação passiva, mas de envolvimento ativo. O estudante aprende ao participar, ao resolver e, principalmente, ao se responsabilizar com segurança.” Claudia Meucci Andreatini

Desde os primeiros semestres, os alunos vivenciam experiências práticas que desenvolvem competências técnicas e humanas

Formação que continua

Com campus integrados à rede de saúde, a Unip oferece programas próprios de residência médica nas áreas de clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e medicina da família.

A universidade também oferece atendimento psicológico gratuito em todos os campi, entendendo que o equilíbrio emocional é parte da competência profissional.

“Um bom médico é alguém que cuida. E ninguém cuida do outro sem cuidar de si.” Claudia Meucci Andreatini

Universidade Paulista (Unip)

