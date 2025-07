UNONET se fortalece como a maior e mais abrangente empresa de internet do Juruá

Durante a Expoacre Juruá 2025, a empresa UNONET se destacou com um dos estandes mais tecnológicos e interativos do evento. O CEO da companhia, Ronei Alves Pequeno, conhecido como Ronei Pequeno, destacou em entrevista que a participação na feira reforça a posição da UNONET como a maior empresa de internet da região do Juruá, resultado de um trabalho pautado em honestidade, confiança e compromisso com o cliente.

“A gente se tornou a maior porque trabalha intensamente, com seriedade e entregando o que promete. A confiança é o início de tudo”, afirmou Ronei.

Com uma estrutura imponente no parque de exposições, o estande da UNONET trouxe brindes, painéis interativos e até uma nave cenográfica, que virou ponto de fotos e interação entre visitantes. O objetivo, segundo o CEO, é criar uma conexão genuína com o público, e não apenas fechar negócios durante o evento.

“A gente não vem para a feira atrás de vender. O retorno disso tudo vem depois, durante o ano, quando as pessoas lembram do atendimento, da atenção, da confiança que passaram a ter na marca, mesmo sem ainda serem clientes”, explicou.

Expansão da conectividade em ramais

Um dos principais focos da UNONET tem sido a expansão da rede de internet para regiões de difícil acesso no interior do Acre. De acordo com Ronei, em 2024 a empresa levou conexão a diversos ramais da região e, neste ano, mais de 60 km de rede já começaram a ser instalados em áreas isoladas.

“Nosso objetivo é levar conforto e dignidade a quem vive nesses lugares. Muitas vezes, a pessoa não tem como sair em caso de doença, mas se tiver internet, pode pedir socorro, pode se comunicar com a família. Isso salva vidas”, disse.

Segundo ele, há poucos anos isso não era possível, devido à falta de estrutura e tecnologia. “Hoje, a UNONET se preparou, montou uma base sólida, e mesmo quando a chuva cai, uma árvore derruba um cabo, a gente tem condições de ir lá e resolver. Essa é a diferença”, concluiu.