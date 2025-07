USP oferece cursos e atividades gratuitas para público 60+. Veja quais

A Universidade de São Paulo (USP) abre mais de cinco mil vagas para cursos gratuitos voltados ao público acima dos 60 anos de idade. A ação, que faz parte do programa “USP 60+”, oferece disciplinas regulares, cursadas com alunos de graduação da universidade, e atividades esportivas, culturais, excursões e palestras para o segundo semestre de 2025.

A programação é gratuita e não é necessário possuir vínculo com a instituição para poder participar. Os cursos são oferecidos tanto no campus da capital paulista quanto nos campi do interior, e cada unidade deve seguir um calendário próprio de término das inscrições.

Ao todo, são mais de 350 atividades oferecidas pelo programa, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP que atua há mais de 30 anos oferecendo atividades para a comunidade acima dos 60 anos.

Algumas das disciplinas regulares exigem pré-requisito. Dentre as atividades físicas previstas estão a dança sênior, yoga, pilates, condicionamento físico e capoeira. Já na parte cultural, haverá oficinas de teatro, coral, mundo digital, oficinas de jogos e visitas guiadas ao Museu de Zoologia da USP e ao Parque Ciência e Tecnologia (CienTec).

O coordenador do programa, o médico Egidio Lima Dórea, explica a importância a iniciativa. “A ideia é fornecer ao público acima de 60 anos oportunidades para o aprendizado continuado, um dos pilares do envelhecimento ativo e saudável”.

Confira abaixo alguns dos cursos regulares oferecidos no segundo semestre de 2025. A programação completa pode ser acessada no site da PRCEU (clique aqui).

