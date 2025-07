Vaga na final! Brasil enfrenta Uruguai na semifinal da Copa América Feminina

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (28/7) para enfrentar o Uruguai pela semifinal da Copa América Feminina. A bola rola às 21h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito. Se vencer o confronto e avançar para a decisão, a Seleção Brasileira fará a sua 10ª final do torneio, sendo a única a participar de todas as finais da competição.

O time comandado pelo técnico Arthur Elias chega para a semifinal de forma invicta. As Canarinhas venceram todos os jogos na campanha, com exceção do empate diante da Colômbia, que também não perdeu na trajetória. O Brasil balançou as redes 12 vezes e teve sua meta alcançada apenas uma vez, no confronto diante do Paraguai.

As uruguaias só foram derrotadas em um confronto pela fase de grupos, no duelo diante da Argentina, quando foram superadas por 1 x 0. De forma mais discreta, o Uruguai encerrou a sua campanha na 2ª colocação do Grupo A. As uruguaias venceram dois jogos, empataram um e sofreram uma derrota. A Seleção Uruguaia marcou seis gols e teve suas redes balançadas três vezes.

O confronto coloca em xeque a artilharia da Seleção Brasileira. Até a semifinal, quem mais marcou pelo Brasil foram as jogadoras: Kerolin, com três gols, e Amanda Gutierres, com a mesma quantidade. Além disso, a depender do placar do confronto, o Brasil pode passar a Colômbia como melhor ataque; ambas as seleções marcaram doze vezes na competição.

Quem vencer enfrenta a Colômbia na grande final. As colombianas garantiram a vaga depois de eliminar a Argentina.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.