Vai chover durante a Cavalgada 2025? Veja previsão completa para este final de semana

O sábado (26), dia da tradicional cavalgada da ExpoAcre 2025, será marcado por tempo firme em Rio Branco, sem previsão de chuva e com calor predominante ao longo do dia. Segundo dados meteorológicos, os termômetros devem variar entre a mínima de 23ºC e a máxima de 34ºC.

As temperaturas mais baixas estão previstas para o início da manhã, entre 4h e 6h, enquanto o pico de calor deve ocorrer entre 12h e 18h. A umidade relativa do ar ficará entre 47% e 80%, com ventos leves, chegando a 6 km/h.

Com 0% de probabilidade de chuva, o tempo seco favorece a realização do evento, que marca a abertura oficial da feira agropecuária. A recomendação aos participantes é de hidratação constante e uso de proteção solar, especialmente durante o período da tarde. As informações são do site Climatempo.