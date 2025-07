“Vale Tudo”: Afonso e Solange têm recaída em cena polêmica que promete dividir opiniões

O capítulo do dia 5 de agosto do remake de “Vale Tudo” marcará a tão falada recaída entre Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann). A sequência, no entanto, trará mudanças importantes em relação à obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Na nova leitura, Afonso não aparece completamente embriagado como na trama original — em que o personagem vivido por Cássio Gabus Mendes mal conseguia consentir com qualquer intimidade. Desta vez, o roteiro opta por suavizar esse ponto sensível: mesmo alcoolizado, o triatleta deixa claro que está se sentindo melhor antes de retomar o contato físico com a ex. “Eu até já tô melhor”, dirá ele, tentando justificar sua permanência ali.

A recaída acontece após uma festa em uma boate. Fátima (Bella Campos), irritada ao flagrar César (Cauã Reymond) com outra mulher, deixa o local e abandona o marido bêbado. Sem bateria no celular para pedir um carro por aplicativo, Afonso aceita ajuda de Solange, que o leva para casa. Lá, a aproximação cresce com flertes, café e lembranças do passado. Ele a beija e os dois terminam a noite juntos.

Ao acordarem, o constrangimento toma conta do quarto. “Eu bebi muito… Sei lá o que foi, não comi… Solange, eu sei que vai soar meio… Mas eu não tive intenção nenhuma de…”, balbucia Afonso. Ela tenta encerrar o assunto com frieza: “Você já tá ótimo, pode ir pra sua casa tranquilo”. O clima azeda de vez quando ele tenta aliviar a culpa: “Só não pode acontecer de novo”, e escuta dela: “Claro que não. Quem disse que eu quero te ver de novo?”.

Ao contrário da trama de 1988, em que o consentimento do personagem podia ser questionado, o remake atualiza a cena para não deixar margens para interpretações problemáticas. Afonso diz estar melhor, se mostra lúcido no momento da aproximação e toma decisões com mais clareza, ainda que movido pelo impulso.