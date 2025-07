Valéria Almeida, sobre futuro do Paulistar: ‘joga para o universo’

Após uma pausa na programação da Globo devido à Copa do Mundo de Clubes, o Paulistar, apresentado por Valéria Almeida, retorna neste sábado ao ar.

E, com direito a episódio especial que envolve o pessoal do novo reality culinário, o “Chef de Alto Nível”.

Durante o período de recesso, é verdade, foram exibidos programetes/pílulas, para manter a conexão com o público. Só que, a partir de agora, vida normal! E assim será, ao menos, até o dia 27 de dezembro.

O Paulistar, semanalmente, explora as histórias, sabores e personagens de uma determinada cidade.

“As pessoas mandam o convite e a gente vai”, explica Valéria, sobre os critérios de escolha das regiões.

“De Norte a Sul, de Leste a Oeste, e indo também para as cidades que compõem a Grande São Paulo.”

Sobre o formato do programa, ela define como uma relação.

“A gente conhece, destaca a cidade e, ao mesmo tempo, as histórias das pessoas, mostrando o que temos de bom. O Jornalismo faz isso muito bem de mostrar os problemas sociais para serem modificados. Só que o Paulistar, eu brinco, é o Lado Bom da Vida”, prossegue a jornalista.

O público aproveita os espaços onde vive, tem orgulho de pertencer àquele lugar.

“E no meio disso, vou me conectando com as pessoas que fazem esses lugares acontecer”, explica.

Mesmo quando uma história triste atravessa o caminho, a perda de alguém, por exemplo, há quem supere a dor e a transforme em um projeto para modificar vidas no lugar onde mora, como já presenciou o programa no seu início.

“O gesto acaba inspirando quem está assistindo. Faz a gente ter orgulho”, declara.

Quanto ao futuro, considerando os bons resultados, Valéria diz que o Paulistar “é um programa da grade de 2025. Nasceu para 2025”.

“Aí a gente joga para o Universo [e torce] para que ano que vem também possa estar na grade. Tem sido muito gratificante fazer”, declara a jornalista, peça importante também do “Encontro – com Patrícia Poeta” e colaboradora na cobertura do Carnaval.

A propósito: hoje, às 16h, ela sobe ao palco do Plenário Sol, na Arena Principal da Expo Favela Innovation SP, para compartilhar histórias inspiradoras do “Paulistar”:

“Estar no Expo Favela é uma emoção muito grande, e poder falar sobre o ‘Paulistar’, que sempre digo que é o lado bom da vida, é melhor ainda. É sobre dar visibilidade a quem faz a cidade acontecer”.

Também neste sábado, o Jornalismo da Globo vai marcar presença no Expo Favela Innovation Rio 2025.

Às 12h, o painel “Sons de São Paulo – Música Religiosa” contará com a participação dos jornalistas Luís Marcondes e Paola Patriarca, que apresentarão detalhes sobre o novo programa local da TV Globo São Paulo.

Previsto para ir ao ar no segundo semestre, o especial mergulha no universo da música religiosa e mostra como ela toca o coração de milhares de paulistas, unindo fé, cultura e espiritualidade.

Além disso, a Globo terá um estande especial com uma reprodução do estúdio dos telejornais locais de São Paulo.

O público poderá visitar o espaço, tirar fotos e levar uma lembrança impressa.

Durante os dois dias de evento, os apresentadores Sabina Simonato, Marcelo Pereira, Alan Severiano, Tiago Scheuer e Mariana Aldano também passarão pelo estande, promovendo ainda mais interação com o público.