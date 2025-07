“Vamos fazer história”, diz Júlio César sobre a Expoacre 2025, que terá shows gratuitos e megaestrutura

A Expoacre teve seu pontapé inicial neste sábado (19), durante o evento oficial de lançamento. Júlio César Farias, um dos organizadores, falou sobre o empenho em fazer desta edição a maior de todos os tempos.

“O governador Gladson Cameli determinou que todos os shows fossem gratuitos. É uma edição especial, com grandes atrações e uma estrutura que estará pronta até o dia 25, às 23h, para receber a população com a abertura no dia 26, com a cavalgada”, disse.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Gusttavo Lima, no dia 27; Zezé Di Camargo, no dia 28; Matheus & Kauan, no dia 30; e Jorge & Mateus, que encerram a programação no dia 31. Também haverá apresentações de artistas locais.

Para retirar os ingressos, basta fazer a doação de alimentos no estande montado no Via Verde Shopping.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DMTy0YvMaiY/?igsh=ZDM0c3lobzBpMGZ0