“Vamos levar acesso à justiça para a população”, disse defensora-geral sobre presença da DPE na Expoacre

A Defensoria Pública foi um dos órgãos que marcaram presença no lançamento da Expoacre 2025, realizado neste sábado (19).

Representada pela defensora pública-geral, Juliana Marques, a instituição apresentou os serviços que serão oferecidos durante o evento, que começa no próximo sábado, dia 26.

Segundo Juliana, a Defensoria estará presente em todos os dias da feira, com uma estrutura especial para atender à população. “A Defensoria estará aqui em todos os dias da Expoacre, ali próximo da Polícia Militar. Estaremos com a nossa carreta, que tem toda uma estrutura para receber a população com um atendimento digno — atendimento na área cível, na área criminal, em todos os nossos serviços.”

Ela explicou que o atendimento será feito sem necessidade de agendamento. “Ali, as pessoas podem vir procurar, não precisa agendar. O atendimento será das 18h às 22h. Podem trazer documentos prévios, como documentos pessoais e comprovante de residência”, afirmou.

Juliana reforçou que o objetivo é garantir o acesso à Justiça para todos. “Alguém que esteja querendo pedir alguma informação ou orientação jurídica pode nos procurar. Estaremos aqui desde o primeiro até o último dia. O objetivo é levar o acesso à Justiça a toda a população.”