“Vamos transformar a eleição em esperança”, diz Marcus ao assumir diretório do MDB na capital

Durante a cerimônia de posse como presidente do diretório municipal do MDB em Rio Branco, realizada na manhã desta sexta-feira (18) na sede do partido, Marcus Alexandre destacou a necessidade de reaproximar a legenda da população e construir, de forma coletiva, o caminho que o partido irá seguir nas eleições de 2026.

Em sua primeira fala como dirigente partidário, Marcus ressaltou o papel do MDB no cenário nacional e a importância da legenda em nível local, onde conta com três vereadores na Câmara Municipal da capital.

“Olha, o MDB tem três vereadores que fazem um excelente trabalho: Eber Machado, Neném Almeida e Fábio Araújo. Eles foram eleitos por um conjunto de pessoas que pensavam como nós, que queriam mudança, uma alternativa ao trabalho que está aí. O papel é representar o povo, defender os interesses públicos e cobrar da prefeitura quando tem que cobrar”, afirmou.

Segundo Marcus, o diretório municipal vai dar respaldo institucional às ações dos parlamentares e também abrir espaço para escuta popular.

“Nós vamos iniciar o trabalho do ‘MDB Presente’. Vamos levar o MDB para os bairros da cidade, ouvir aquilo que as pessoas pensam do presente e do futuro. Esse é o papel de um partido político: estar onde o povo está.”

O novo presidente também destacou a importância do MDB em nível nacional e sua responsabilidade no processo eleitoral do próximo ano.

“As eleições do ano que vem vão mexer com todo o país. O MDB completa 60 anos, é um dos maiores partidos do Brasil. São três governadores, oito vice-governadores, mais de oito mil vereadores e quase 900 prefeitos. A gente tem a obrigação de estar presente nas discussões e levar a voz da população para os debates sobre saúde, educação, infraestrutura. O debate sempre tem que ser pautado no interesse público”, disse.

Ao comentar sobre sua trajetória política, Marcus Alexandre revelou que é a primeira vez que assume um cargo de direção partidária.

“Eu já fui prefeito duas vezes, mas nunca ocupei uma função de direção partidária. Foi uma surpresa o convite. Mas eu me senti honrado pela história do MDB, o partido do Flaviano Melo, que foi prefeito, governador, deputado, e que mais fez pelo Acre e por Rio Branco. Então, diante dessa responsabilidade, eu não podia deixar de aceitar. Recebo com toda honra”, afirmou.

Marcus também apontou que pretende usar sua experiência na gestão pública para contribuir com o partido.

“Eu espero, com a minha experiência, poder ajudar no debate municipal. Nós temos o MDB Mulher, o MDB Jovem, o MDB Afro, o Trabalhista. Temos muitos espaços de participação que precisam ser fortalecidos. A eleição do ano que vem vai de presidente a governador, de deputado a senador. É nessa hora que nós precisamos transformar a eleição em esperança, para que a vida das pessoas melhore. E eu espero poder ajudar nisso!”, concluiu.