Vanderson maltrata Sofia em Dona de Mim e filha de Abel expõe golpista

Para conseguir a guarda Sofia (Elis Terra) na Justiça, Vanderson (Armando Babaioff) se fingirá de “super pai” em Dona de Mim, novela das sete da Globo.

O pior pai do mundo não terá a menor vontade de cuidar da criança e entrará em pânico com a decisão do juiz. Ter um filho é o maior pesadelo de Vanderson. O plano de Jaques (Marcello Novaes), por sua vez, será usar Vanderson para atingir Abel (Tony Ramos).

