Vasco e Bahia entram em campo pela Copa Sul-Americana; confira os jogos desta terça (15)

A Copa Sul-Americana promete agitar esta terça-feira (15/07). Depois do final de semana que marcou o retorno do Campeonato Brasileiro, a competição internacional também volta após mais de um mês com os confrontos dos playoffs, fase que antecede as oitavas de final.

No primeiro dia, Vasco da Gama e Bahia são os representantes brasileiros. O Cruzmaltino viaja até Quito, no Equador, onde enfrenta o Independiente del Valle, bicampeão do torneio (2012 e 2022), às 21h30. Já o clube baiano recebe os colombianos do América de Cali na Arena Fonte Nova, Salvador, no mesmo horário.

Mais cedo, o confronto restante do dia na Sul-Americana: Central Córdoba (ARG) e Cerro Largo (URU) se enfrentam às 19h, na Argentina. Atlético-MG e Grêmio também estão nesta fase competição, mas entram em campo nos próximos dias, enquanto o Fluminense já está garantido nas oitavas. O Tricolor enfrenta o vencedor entre América de Cali e Bahia.

Agenda de jogos (15/7)

19h – Central Córdoba x Cerro Largo (ESPN 4 e Disney+)

21h30 – Bahia x América de Cali (ESPN e Disney+)

21h30 – Independiente del Valle x Vasco (SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+)

