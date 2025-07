Vasco é goleado pelo Independiente Del Valle e se complica na Sul-Americana

O Vasco da Gama foi goleado por 4 a 0 contra o Independiente Del Valle (EQU), nesta terça-feira (15/7), pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O resultado diminuiu as chances do clube carioca chegar às oitavas de final da competição, enquanto os equatorianos se aproximaram da classificação.

O início do vexame vascaíno começou logo aos 11 minutos de jogo, com a expulsão de Lucas Piton, que acertou o tornozelo de Guagua e levou o vermelho direto após revisão do VAR. Em desvantagem numérica, os comandados de Fernando Diniz passaram a ser dominados pelo adversário.

Pressão equatoriana

Já nos acréscimos da etapa inicial, Carabajal aproveitou o rebote de Léo Jardim e marcou o primeiro. Insatisfeito com a vantagem mínima conquistada até ali, o Del Valle seguiu pressionando na volta do intervalo. Aos três minutos, Mercado aumentou a vantagem. Aos cinco, Spinelli fez o terceiro.

Mercado marcou seu segundo gol aos 36′ e deu números finais à partida. A goleada poderia ser ainda maior, já que, no lance seguinte, Spinelli colocou a bola na rede novamente, mas havia impedimento na jogada. Nos acréscimos, Léo Jardim ainda pegou um pênalti de Mercado.

Eliminação encaminhada?

Com a goleada, o Vasco precisa de um milagre para se classificar às oitavas de final da Sul-Americana, já que o Independiente Del Vale pode perder por até três gols. O Cruzmaltino precisa vencer por uma diferença de cinco gols. Uma vantagem de quatro gols leva a partida para a disputa de pênaltis.

Vasco e Del Vale se enfrentam às 21h30 da próxima terça-feira (22/7), em São Januário. Antes, os cariocas recebem o Grêmio às 17h30 deste sábado (19/7), também no Rio.