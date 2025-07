Vasco é impedido de contratar jogadores por dívida com time argentino

O Vasco entrou na lista de transfer ban da FIFA e está temporariamente impedido de fazer novas contratações. O motivo é uma dívida com o Newell’s Old Boys referente à compra do jogador Juan Sforza, em 2024. A equipe carioca deve ao time argentino US$ 2,6 milhões (cerca de R$ 14,4 milhões na cotação atual).

Em junho, a FIFA determinou que o Vasco tinha 45 dias para pagar a dívida pela contratação de Sforza. O valor não foi quitado, o que gerou o transfer ban.

Histórico de punições e possíveis soluções

Essa não é a primeira vez que o Vasco sofre uma punição desse tipo na temporada. Em maio deste ano, o Cruzmaltino recebeu um transfer ban por conta da contratação de Adson, junto ao Nantes, da França. Contudo, como o clube carioca está em recuperação judicial, que impede a obrigação de pagamento, a FIFA reverteu a decisão.

A decisão que reverteu o impedimento de contratar jogadores em maio poderá ser usada a favor do Vasco agora, no caso envolvendo o Newell’s Old Boys.

