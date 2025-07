Veja a pergunta de R$ 1 milhão que eliminou participante no Domingão com Huck

O palco do Domingão com Huck foi tomado pela emoção neste domingo (13 de julho). No quadro Quem Quer Ser um Milionário?, a participante Eliza Feitoza acertou 14 perguntas seguidas e chegou à tão sonhada pergunta que valia R$ 1 milhão.

A auxiliar administrativa de 33 anos, natural de Pirambu (SE), foi selecionada para o quadro após 21 semanas de participação no programa. Em meio a muita tensão, Eliza encarou a pergunta final:

Qual era o nome do atacante uruguaio que, com seu gol, calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da Copa de 1950, no famoso “Maracanaço”?

Logo de início, a participante confessou que não sabia a resposta. “Mas eu vou chutar”, disse confiante.

Após alguns minutos de suspense, Eliza escolheu a alternativa Obdulio Ghiggia. No entanto, a resposta correta era Alcides Ghiggia, o herói do título uruguaio em 1950. As outras opções eram Juan Ghiggia e Ramón Ghiggia.

Apesar de não conquistar o prêmio máximo, Eliza deixou o programa com R$ 500 mil no bolso pelas 14 respostas corretas. Em sua despedida, deixou uma mensagem inspiradora: “A educação muda tudo, meter a cara nos livros e estudar”.

