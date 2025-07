Veja: avião da Delta com fogo no motor faz pouso de emergência nos EUA

Um Boeing 767-400 da Delta Airlines teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Los Angeles na última sexta-feira (18/7) logo depois de decolar do mesmo local.

A aeronave ia para Atlanta, mas precisou retornar imediatamente após uma pane em um dos motores, que aparece em chamas em imagens registradas do momento. Serviços de emergência aguardavam o avião ao lado da pista. Veja:

| Un Boeing 767 de Delta Airlines tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de Los Ángeles, poco después del despegue, luego de que los pilotos detectaran un incendio en el motor izquierdo.#NewsOnDemand pic.twitter.com/J4cHIcCBtc — News On Demand (@OnDemand_News) July 20, 2025

As imagens são compatíveis com um problema mecânico chamado estol de compressor, um fenômeno que pode acontecer em motores a jato de aviões, especialmente durante situações anormais, e pode causar barulhos altos, perda de potência e chamas saindo do motor.

Não houve relatos de feridos entre passageiros ou tripulantes.

A Administração Federal de Aviação (FAA) iniciou uma investigação oficial para determinar a causa exata do incêndio.