Veja como ficou o carro de Diogo Jota após acidente na Espanha

O jogador português Diogo Jota, de 28 anos, morreu em um acidente de carro, nesta quinta-feira (3/7), na Espanha. Atleta do Liverpool, da Inglaterra, e da seleção portuguesa, o jogador seguia pela rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo saiu da pista e pegou fogo. O irmão dele André Silva também não resistiu aos ferimentos.

Leia também







1 de 4 Diogo Jota conquistou, pela Seleção de Portugal, no mês passado a Liga das Nações ao vencer a Espanha Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images 2 de 4 Jogador Diogo Jota, do Liverpool e da Seleção de Portugal Maja Hitij – UEFA/UEFA via Getty Images 3 de 4 Diogo Jota em partida contra a Alemanha Lars Baron/Getty Images 4 de 4 Jogador português Diogo Jota havia se casado com Rute Cardoso em 22 de junho Reprodução/Instagram

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como ficou o carro após o incidente. Confira:

O acidente

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, trafegavam na rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo saiu da pista e pegou fogo.

Segundo informações do jornal espanhol Marca, o acidente aconteceu na altura do Km 65. Diferentes fontes apontam que um dos pneus do automóvel pode ter estourado, fazendo com que o automóvel saísse da pista e pegasse fogo.

O corpo de Bombeiros de Rionegro del Puente atendeu a ocorrência. Em publicação na rede social X, confirmou que o veículo de Diogo e André pegou fogo.