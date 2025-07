Veja no mapa os valores para se estacionar o carro perto da Rodoviária

Desde 7 de julho deste ano, as áreas de estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto passaram a ser rotativos e cobrados. Os valores para se estacionar no local, que podem chegar a R$ 12 por hora, variam de acordo com a localização do estacionamento.

As vagas localizadas próximas ao Conic custam R$ 7/hora ou R$ 30/dia. Na plataforma superior, voltadas para o Setor de Diversões Sul, o valor é de R$ 7/hora.

Já no pátio localizado atrás do Conjunto Nacional, as vagas estão custando R$ 12/hora e há a opção de se pagar R$ 40/ dia.

Há opções de pacotes mensais, com valores que variam de R$ 250, a R$ 350, a depender do bolsão.

Os pagamentos podem ser feitos por meio dos terminais de autoatendimento instalados na plataforma superior, com opções de débito, crédito e Pix.

Tolerância

O Consórcio Catedral, atual responsável pela administração do terminal após a concessão à iniciativa privada, informou que os estacionamentos contam com 10 minutos de tolerância, permitindo embarques, desembarques ou outras ações rápidas sem cobrança.

“Todos os veículos estacionados nas áreas sob responsabilidade da concessionária estarão cobertos por seguro, além disso estão sendo instaladas mais de 150 câmeras nas 10 áreas de estacionamento”, completa a empresa.

Para completar a implementação da cobrança em toda a área de estacionamento, faltam apenas os bolsões inferiores. Esses, também custarão R$ 7/hora. Ainda não há data para a instituição da cobrança.

Concessão

Desde 1º de junho, a Rodoviária do Plano está sob gestão da Concessionária Catedral.

O Consórcio administrará o terminal pelos próximos 20 anos, por meio da parceria público-privada. De acordo com o contrato assinado com o Governo do Distrito Federal, a empresa deverá investir R$ 120 milhões em melhorias na rodoviária, que historicamente apresenta problemas de segurança e infraestrutura, com escadas rolantes e elevadores quebrados, por exemplo. A recuperação desses equipamentos deverá ser vista em breve pelos usuários.

Segundo o contrato, o Consórcio Catedral terá que investir R$ 7 milhões na infraestrutura dos estacionamentos e do sistema operacional, em dois anos. Outros R$ 57,7 milhões deverão ser aplicados na reforma do prédio. A recuperação geral da estrutura e a modernização do terminal custará mais R$ 54,9 milhões.