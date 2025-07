A espera chegou, quando os portões do palco principal do Parque de Exposições foram abertos para o público do show de Gusttavo Lima, na segunda noite da Expoacre 2025 neste domingo (27).

Assim que os seguranças liberaram a entrada, a multidão correu em disparada para garantir os melhores lugares.

A segurança foi reforçada com presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e agentes particulares, que orientaram o público durante a entrada.

Veja o vídeo: