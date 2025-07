veja-o-que-nunca-fazer-se-quiser-conquistar-nativos-do-signo-de-touro

Está apaixonado por um taurino e não sabe como conquistá-lo? Veja algumas dicas sobre esse signo que podem te ajudar a chegar perto e quem sabe, levar o crush para sair.

Segundo o perfil no Instagram Astroloucamente, primeiramente, você precisa saber que os taurinos não correm atrás de ninguém. Sendo assim, não vale a pena fazer charminho, pois ele não vai ligar. Sabe quando você deixa a pessoa no vácuo querendo que ela venha atrás? Então, se fizer isso com um taurino, ele vai desistir de você.

O faz pessoas do signo de Touro gostarem de alguém?

Bom, agora que você sabe o que não fazer, vamos analisar se você atente ao perfil desse signo. Os taurinos gostam de pessoas persistentes que demonstram firmeza, aquelas que chegam e ficam. Além disso, você ainda precisa saber agradá-lo com boa comida, cheiro bom e carinho na medida certa. Caso não consiga atender a isso, saiba que vai fracassar nessa longa missão.

