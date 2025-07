Veja o time de padrinhos e madrinhas do casamento de Éder Militão e Tainá Castro

Éder Militão e Tainá Castro se casaram na noite dessa sexta-feira (18/7) em uma belíssima cerimônia na capital paulista, no luxuoso hotel cinco estrelas Palácio Tangará. Ao todo, nove casais de padrinhos e madrinhas celebraram a união dos famosos, e entre eles, estava o colega da Selação Brasileira de Militão, o jogador Vini Jr.

O “time” especial montado pelos noivos estava trajado com ternos, gravatas e vestidos azuis, seguindo a paleta do casamento. Com o tema “Oásis Urbano”, o salão também estava decorado com hortências e orquídeas, para completar a visão do para o momento especial.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Éder Militão, Tainá Castro e os nove padrinhos e madrinhas do casamento Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Éder Militão, Vini Jr. e os oito padrinhos do casamento com Tainá Castro Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Vini Jr. no casamento de Éder Militão com Tainá Castro Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Éder Militão e Vini Jr. cantam junto de Léo Santana no casamento do jogador do Real Madrir com Tainá Castro Reprodução/@leosantana Reprodução/@leosantana Tainá Castro e as madrinhas no palco de Léo Santana durante o casamento com Éder Militão Reprodução/@leosantana Éder Militão e Tainá Castro no casamento Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Éder Militão se emociona ao casar com Tainá Castro Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Os noivos atenderam à imprensa após a cerimônia. Portal LeoDias Éder Militão, Vini Jr. e os oito padrinhos do casamento com Tainá Castro Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Voltar

Próximo

Depois da cerimônia religiosa no Salão de Cristais, os recém-casados seguiram com os mais de 300 convidados para a grande festa da noite – um investimento de mais de R$ 2 milhões. A celebração contou com shows exclusivos de Léo Santana e Gusttavo Lima, cujo cachê já desembolsou metade do orçamento do evento.

O cardápio foi assinado pelo chef executivo do hotel, Filipe Rizzato, e incluiu pratos sofisticados como cherne ao molho bisque, filé mignon com trufas negras, além de sobremesas como pavlova, crème brûlée e tortas.

Entre os registros compartilhados nas redes sociais, tivemos Éder Militão e o padrinho, Vini Jr., se arriscarando no microfone e cantando ao lado de Léo Santana e os noivos recebendo o carinho do Embaixador para celebrar a união em grande estilo.

Para a ocasião, Tainá elegeu dois vestidos: um belíssimo modelo sensual, de cetim longo, com fenda e colado ao corpo, assinado pela estilista brasileira Marie Lafayette; e, para curtir a pista de dança com mais liberdade, a influenciadora estreou um segundo vestido, desta vez curto, assinado pelo estilista Charles Hermann.