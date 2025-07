Veja onde assistir o duelo entre Sport e Santos pelo Brasileirão

Duelo de desesperados na Ilha do Retiro. Neste sábado (26/7), às 18h30, Sport e Santos se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times brigam para escapar da zona do rebaixamento.

Leia também

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Neymar é camisa 10 do Santos

Rapha Marques/Sports Press Photo/Getty Images 2 de 2

Sport segue sem vencer no Brasileirão

A partida será transmitida pelo Premiere.

Sem vencer na competição, o Leão é o lanterna com apenas quatro pontos somados. Um destes foi somado na última rodada, quando a equipe buscou o empate em casa contra o Vitória. Para este jogo, a torcida do Sport preparou uma provocação para o atacante Neymar. Os torcedores imprimiram máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex-namorada do camisa 10.

Depois de ensaiar uma reação na competição, o Peixe amargou duas derrotas consecutivas e retornou para o Z4. O time paulista está em 17º com 14 pontos. Após a derrota para o Internacional, dentro da Vila Belmiro, a pressão cresceu em cima do técnico Cléber Xavier.