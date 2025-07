Veja os jogos que serão disputados nas semifinais do Candangão Sub-20

As semifinais do Candangão Sub-20 foram definidas neste final de semana. Com vários duelos disputados, todos transmitidos ao vivo e com imagens pelo Metrópoles, os quatro classificados foram definidos: Real Brasília, Sobradinho, Santa Maria e Brasiliense

Os três primeiros garantiram a classificação neste sábado (19/7), enquanto o Brasiliense conquistou a vaga ao bater o Samambaia por 2 x 0 neste domingo (20/7). A bola rolou na Boca do Jacaré e o jogo teve gols de João Neres e Thiaguinho.

Semifinais

Os jogos decisivos para a final da competição e para definir os dois participantes do Distrito Federal na Copinha acontecem nos dois próximos finais de semana. O Brasiliense enfrenta o Real Brasília, enquanto o Sobradinho mede forças contra o Santa Maria. Brasiliense e Sobradinho fazem o jogo decisivo em casa. Os locais e horários das partidas serão definidos posteriormente pela federação.

Histórico das equipes

Entre os classificados, o Brasiliense é o maior campeão, com sete conquistas consecutivas entre 2003 e 2009. Na sequência, o Real Brasília tem três títulos, conquistados em 2017, 2021 e 2024.

Santa Maria venceu somente uma vez, em 2010, enquanto o Sobradinho nunca ganhou a competição.

Transmissões

Em parceria com a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), o Metrópoles irá transmitir todos os jogos do Candangão Sub-20 até a final.