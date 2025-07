Veja os signos que mais atraem dívidas e estão longe de enriquecer

Desta vez, você irá conhecer os signos que mais atraem dívidas e estão longe de enriquecer. Assim, é crucial que você saiba o motivo, sendo uma grande surpresa para milhares esta semana. Dessa forma, confira agora uma série de previsões, deixando os brasileiros em choque ao saberem.

Leia também







As informações são do Portal6, que divulgou a notícia no seu site oficial. Agora, o time de especialistas no TV Foco traz os detalhes. Tudo de acordo com o informado pela fonte. Além disso, com a sua própria redação.

Sabendo disso, algumas pessoas têm um talento natural para ganhar e acumular riquezas, com os signos influenciando bastante a maneira como nós administramos as nossas finanças.

Leia a reportagem completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.