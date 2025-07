Veja quais foram as maiores bilheterias do cinema no 1º semestre de 2025

Dois títulos da Marvel e duas produções live-action da Disney estão no topo

Os filmes de fantasia foram os grandes sucessos – pelo menos até o fim do primeiro semestre – de 2025. As produções do gênero alavancaram as bilheterias em todo o mundo e filmes como “Lilo e Stitch” e “Ne Zha 2”, estão no topo do top 10. As informações são do site Box Office Mojo e engloba números do cinema mundial.

Em primeiro lugar, como líder de audiência e arrecadação mundial, a animação chinesa “Ne Zha 2”, que dá sequência ao filme lançado em 2019. O filme que ainda não chegou ao Brasil acumulou US$ 1,8 bilhão (cerca de R$ 9,8 bilhões), em bilheteria.

Veja as fotos Lilo & Stitch (2025).Reprodução: X / @DisneyStudios Lilo e Stitch – Foto: Divulgação/Walt Disney Pictures Divulgação Banguela e Soluço em Como Treinar o Seu DragãoReprodução / Universal A Branca de NeveReprodução (Disney) Gal Gadot e Rachel Zegler no livre-action de “Branca de neve”Reprodução

Leia Também

Dois títulos da Marvel e duas produções live-action da Disney também entraram no topo, assim como o último filme de uma franquia de terror. O portal LeoDias reuniu as 10 maiores bilheterias do mundo do primeiro semestre de 2025, veja abaixo: